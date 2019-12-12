مئات الطيور تسقط ميتة.. قلق عالمي بسبب لغز بيئي جديد

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

ظاهرة بيئية تقلق العالم وصفها العلماء بأنها "غريبة ومقلقة"، ما دفعهم إلى فتح تحقيق عاجل لمعرفة أسبابها وكيفية التعامل معها.

وشهدت سيدة وتدعي هانا ستيفنز، كانت في طريقة لزيارة طبيبها، أنها لمحت طيور الزرزور، وهي تحلق في المساء قرب قرية بودديرن في جزيرة أنغلزي في أقصى شمال غرب ويلز.

وفي طريق عودتها إلى المنزل، وجدت السيدة البريطانية هذه الطيور ميتة وملقاة على الطريق، وفقًا لموقع "سكاي نيوز".

Advertisements

أبلغت هانا زوجها بالأمر، قائلة إنها لم تكن تصدق ما يحدث أمامها، وكان رد زوجها، أنه تحقق من الواقعة بنفسه، قائلا: "لقد كان الأمر مقلقا ومخيفا للغاية، مئات من الطيور النافقة".

وذكرت الجمعية الملكية لحماية الطيور أنها قلقة مما حدث، مشيرة إلى أن طائر الزرزور مدرج على قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض.

وأشارت الجمعية إلى حرصها على أن تستكمل السلطات التحقيق، مشيرة إلى أنه من المبكر التكهن بسبب موت الطيور.