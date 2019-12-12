شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى منتقدا انتشار التوك توك: تسبب فى فوضى وعشوائية بالشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتطبيق أحكام قانون المرور على مركبة التوك توك، لمواجهة حالة الفوضى الذى تسبب فيها التوك توك فى المدن والقرى بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

وقال الحسينى، لـ"الخليج 365"، إن أى نصوص قانونية تنظم ضوابط ترخيص التوك توك وتحديد خطوط سيره يجب تفعيلها فورا، وأى شخص يرفض ترخيص التوك توك يتم تطبيق القانون بحسم عليه، وأى مخالفة يتم ضبطها لابد من وجود عقاب رادع عليها، حتى لا تتكرر، وليتم منع حالة الفوضى وضبط الشارع.

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وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن التوك توك تسبب فى انتشار حالة من العشوائية والفوضى فى الشوارع، وأدى إلى انتشار الجريمة، لأن اغلبها مركبات غير مرخصة، مطالبا بتشديد الرقابة على الطرق والميادين ومنع سير التوك داخل المدن، وقصر سيره داخل القري وبين المدن وفى المناطق النائية.