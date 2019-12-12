برلمانى منتقدا انتشار التوك توك: تسبب فى فوضى وعشوائية بالشارع

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وقال الحسينى، لـ"الخليج 365"، إن أى نصوص قانونية تنظم ضوابط ترخيص التوك توك وتحديد خطوط سيره يجب تفعيلها فورا، وأى شخص يرفض ترخيص التوك توك يتم تطبيق القانون بحسم عليه، وأى مخالفة يتم ضبطها لابد من وجود عقاب رادع عليها، حتى لا تتكرر، وليتم منع حالة الفوضى وضبط الشارع.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن التوك توك تسبب فى انتشار حالة من العشوائية والفوضى فى الشوارع، وأدى إلى انتشار الجريمة، لأن اغلبها مركبات غير مرخصة، مطالبا بتشديد الرقابة على الطرق والميادين ومنع سير التوك داخل المدن، وقصر سيره داخل القري وبين المدن وفى المناطق النائية.
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