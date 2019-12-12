شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات البرلمان": اللجنة أنهت مناقشة 57 مادة من مشروع قانون تنمية المشروعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، إن اللجنة أنهت مناقشة 57 مادة من مشروع قانون الحكومة لتنمية المشروعات، مؤكداً أن اللجنة ستنتهى من مناقشة المشروع، الشهر الجارى، تمهيداً لمناقشته فى جلسة البرلمان، شهر يناير المقبل.
وأضاف "مرعى" فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن اللجنة أنهت مناقشة باب التعريف بالجهاز، والذى يضم عدد من الأمور الجيدة، منها الجواز للجهاز بتخصيص 20% من مناقصاته والمزايدات الخاصة بالأجهزة الحكومية، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن اللجنة عرفت جهاز تنمية المشروعات بأن له طبيعة خاصة، لتسهيل الأمر فى التعاون مع الجهات المانحة، وتحريره من القيود والعوائق.
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