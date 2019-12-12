كُسرت جمجمته.. إصابة طفل سقط من أعلى دابة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

أصيب طفل بكسر في عظام الجمجمة، اليوم الخميس، عقب سقوطه من أعلى دابة أثناء امتطائها، ناحية الشيخ حمد دائرة مركز سوهاج.

تلقى العميد عبدالمجيد رضوان، مأمور مركز شرطة سوهاج، إخطارًا من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "عبدالله. م" 7 سنوات تلميذ ويقيم بناحية الشيخ حمد دائرة المركز مصابًا بكسر بعظام الجمجمة.

قال والد الطفل إنه أثناء امتطاء نجله دابه اختل توازنه وسقط أرضًا ما نتج عنه إصابته، وحُرر بذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.