محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:
أصيب طفل بكسر في عظام الجمجمة، اليوم الخميس، عقب سقوطه من أعلى دابة أثناء امتطائها، ناحية الشيخ حمد دائرة مركز سوهاج.
تلقى العميد عبدالمجيد رضوان، مأمور مركز شرطة سوهاج، إخطارًا من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "عبدالله. م" 7 سنوات تلميذ ويقيم بناحية الشيخ حمد دائرة المركز مصابًا بكسر بعظام الجمجمة.
قال والد الطفل إنه أثناء امتطاء نجله دابه اختل توازنه وسقط أرضًا ما نتج عنه إصابته، وحُرر بذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر كُسرت جمجمته.. إصابة طفل سقط من أعلى دابة بسوهاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.