أمطار لا تتوقف.. موجة من الطقس السيئ تجتاح الإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

اجتاحت أحياء الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، موجة من الطقس السيئ يصاحبها أمطار رعدية غزيرة وعواصف شديدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ للتعامل مع تراكم مياه الأمطار التي تتساقط منذ فجر اليوم وحتى الآن.

وتسببت الأمطار الرعدية الغزيرة في تراكم مياه الأمطار بعدد كبير من شوارع الإسكندرية، خاصة بالأحياء الشعبية التي تعاني من مشكلات في شبكة الصرف الصحي.

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ونشرت شركة الصرف الصحي والأحياء أكثر من 93 سيارة "شفط" وبدالات وفرق الطوارئ بكافة أحياء المحافظة، لشفط تراكمات الأمطار، لضمان استمرار حركة المرور.

ومن جانبه، أعلن رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، استمرار حركة السفن والبواخر وشحن وتداول الحاويات بشكل طبيعي ومنتظم دون تأثير لارتفاع أمواج البحر.

وأكد المتحدث الرسمي لميناء الإسكندرية، على جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة الذي يعمل على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن.​