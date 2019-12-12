سقط أثناء لهوه.. غرق طفل في مصرف مياه بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:
لقي طفلٌ مصرعُه غرقًا، اليوم الخميس، عقب سقوطه في مصرف مياه أثناء اللهو أمام المنزل، بدائرة مركز أخميم بسوهاج.
تلقى مأمور مركز شرطة أخميم، العميد محمد سامي، بلاغًا بغرق طفل بمصرف بدائرة المركز.
وتبين من تحريات المقدم طارق أبو سديره، رئيس مباحث مركز أخميم، غرق الطفل "حسن. ع" 5 سنوات بمصرف مياه، جرى انتشال الجثة، ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي.
وقررت والدته "إسراء. ع" 21 عامًا ربة منزل، أنه أثناء لهو نجلها على حافة مصرف فرعي أمام المنزل، انزلقت قدمه وسقط به ما أدى لغرقه ووفاته.
أُخطر مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، وحُرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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