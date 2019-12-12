كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: العقوبات الأمريكية لن تؤثر على استخدام أنقرة لصواريخ أس 400 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين قوله، إن التشريع الأمريكي لفرض عقوبات على تركيا لن يؤثر على استخدام أنقرة لنظام الدفاع الصاروخي الروسي S-400.

فقد أيدت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء تشريعًا لفرض عقوبات على تركيا بعد هجومها في سوريا وشراء نظام صواريخ روسي من طراز S-400، وهي الخطوة الأخيرة في المجلس لدفع الرئيس الجمهوري دونالد ترامب إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد أنقرة.

صوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بقيادة الجمهوريين بأغلبية 18 صوتًا مقابل 4 لإرسال "تعزيزات الأمن القومي الأمريكي ومنع عودة ظهور داعش لعام 2019" للتصويت في مجلس الشيوخ بكامل هيئته.

وقال السناتور جيم ريش، رئيس اللجنة الجمهوري، وهو الراعي الرئيسي لمشروع القانون مع السناتور بوب مينينديز، أكبر ديمقراطي في اللجنة: "لقد حان الوقت كي يجتمع مجلس الشيوخ ويغتنم هذه الفرصة لتغيير سلوك تركيا".

عارض جمهوري آخر، السناتور راند بول، هذا الفعل. وقال إن ذلك سيضعف سلطة الرئيس وقد يزيد من صعوبة التفاوض مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن مسائل مثل شراء حليف الناتو لنظام الصواريخ والقتال في سوريا.

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وقد اختلف أعضاء مجلس الشيوخ بشدة. يشعر الكثير من المشرعين، زملاء ترامب الجمهوريين والديمقراطيين، بالغضب إزاء شراء تركيا S-400، والتي يرون أنها تشكل تهديدًا لدفاعات الناتو.

كما انتقدوا قرار ترامب بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا، مما مهد الطريق لهجوم تركيا علي المنطقة ضد الميليشيات الكردية، التي كانت حتى وقت قريب تقاتل إلى جانب القوات الأمريكية ضد مقاتلي الدولة الإسلامية.

هذا وقد وصفت وزارة الخارجية التركية أحدث المبادرات في الكونغرس بأنها "دليل جديد على عدم احترام قراراتنا السيادية المتعلقة بأمننا القومي".

وقالت في بيان صدر الليلة الماضية "ليس لهذه المبادرات أي وظيفة أخرى غير الإضرار بالعلاقات التركية الأمريكية"، ودعت الكونغرس إلى التصرف بحكمة.

في وقت سابق تعهدت تركيا، التي لم تتراجع عن خططها لشراء النظام الروسي على الرغم من زيارة أردوغان الأخيرة للبيت الأبيض، بالانتقام من أي عقوبات أمريكية بسبب شرائها S-400 وقالت إنها لن تؤثر على استخدامها للأنظمة الروسية.

