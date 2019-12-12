وكالة “فيتش رايتينغ”: مؤشرات الشركة المركزية لإعادة التأمين تحسنت

أبرز سلم التصنيف المحلي، الذي أصدرته وكالة «فيتش رايتينغ»، تحسن المؤشرات المالية والتقنية للشركة المركزية لإعادة التأمين، فعلى مستوى الرسملة المعدلة حسب المخاطر، أكدمحللو «فيتش رايتينغ» أن الشركة المركزية لإعادة التأمين تطبق معايير متطورة جدا في مجال تدبير الرساميل مقارنة بباقي مكونات السوق.

وحسب بلاغ صادر عن الشركة، فقد انتقل المُعَامِل المركب من 92.3 في المائة إلى 96.9 في المائة من سنة إلى أخرى. وكسب هامش الجدارة الائتمانية، وفق منهجية فيتش، عدةنقاط، مسجلا تحسنا ملحوظا من مستوى 152 في المائة إلى 157 في المائة (موازية لمنهجية الملاءة 2).

وحافظت الشركة المركزية لإعادة التأمين على تصنيف الأفق المستقر وعلى أدائها التشغيلي مع مستوى تنقيط شبه مماثل لتنقيط العام الماضي، وذلك رغم إدماج المنهجية الجديدةلوكالة «أم باست» لعناصر تقييم أكثر صرامة.

وأظهر تحليل معايير تنقيط الشركة المركزية لإعادة التأمين قوة الحصيلة، وقوة الأداء التشغيلي.