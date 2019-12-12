وباء انفلونزا الخنازير يجتاح تعز وتسجيل 5 حالات وفاة

الخميس 12 ديسمبر 2019

أكد مكتب الصحة العامة والسكان في محافظة تعز (جنوب غربي اليمن) تسجيل خمس وفيات خلال الأيام الماضية نتيجة إصابتهم بوباء انفلونزا الخنازير.



وقال المكتب، في بلاغ رسمي، بأن تقرير يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين الصادر عن غرفة الطوارئ والترصد الوبائي أظهر وفاة أربعة مواطنين في مديريتي المواسط والشمايتين، ووفاة مواطن آخر في مديرية ماوية.

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ووفق تقرير غرفة الطوارئ والترصد الوبائي ظهرت الحالات الخمس أعراض ارتفاع شديد في درجة الحرارة وسعال مدمي حتى الوفاة، ورجح التقرير بأن يكون أنفلونزا الجنازير.

ولفت مكتب الصحة إلى أن المديريات التي ظهرت فيها حالات الوفاة مرصودة، وتحركت فرق الاستجابة السريعة التابعة لمكتب الصحة إليها، ونفذت تثقيف صحي للمخالطين للحد من انتشار الوباء.

وقام مكتب الصحة برفع تقرير عاجل إلى وزارة الصحة، وطلبوا من منظمة الصحة العالمية إرسال فريق متخصص في الوبائيات وإرسال المحاليل الخاصة بالكشف عن المسبب، وإرسال العينات من المصابين إلى خارج البلد للفحص والتأكد