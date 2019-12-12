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شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف.. إصابة طفل بقصف حوثي في قرية الغيل والان مع التفاصيل
الخميس 12 ديسمبر 2019
قصفت مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم الأربعاء، منازل المواطنين غربي محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.
ونقل موقع الجيش “سبتمبر نت”، عن مصادر محلية أن مقذوفا حوثيا سقط على أحد المنازل في قرية الغيل، تسبب في إصابة الطفل محمد حميد إبراهيم (8 أعوام).
وذكر مصدر طبي أن إصابة الطفل محمد خطيرة، وأن حالته غير مستقرة.
يشار إلى أن مليشيا الحوثي الانقلابية، تستهدف بشكل متكرر منازل المواطنين في قرية الغيل، بقذائفها، مما يتسبب في سقوط ضحايا من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال.
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