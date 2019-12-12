البحسني يناقش خطط دعم المشاريع التنموية بمناطق الامتياز مع قيادة بترومسيلة

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الخميس 12 ديسمبر 2019
ناقش محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني مع قيادة شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة) خططتها لدعم المشاريع التنموية في مناطق الامتياز.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه اليوم مع قيادة بترومسيلة بحضور وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي، استمع خلاله الى شرح مفصل من قبل نائب المدير العام للشركة لشؤون الفنية المهندس سهل عمر بن سهل حول خطط الشركة في دعم المشاريع التنموية.
حيث أوضح بأن الشركة تطلب نهاية كل عام من مدراء عموم المديريات الواقعة مديرياتهم في مناطق الامتياز رفع مصفوفة متكاملة للمشاريع التنموية العاجلة وغير العاجلة في مناطقهم، وتقوم الشركة بالتنفيذ حسب الأهمية والاحتياج، وقد نفذت عددا من المشاريع مؤخرا في عدد من المجالات التنموية كمشاريع المياه والتربية والمياه وغيرها، كما ان الشركة تحرص على استيعاب أبناء مناطق الامتياز في العمالة وتوفير فرص العمل لهم واعطائهم الأولوية إلى جانب تدريب الطلاب الخريجين في مرافق الشركة المختلفة.
والى ذلك شدد محافظ حضرموت خلال اللقاء على ضرورة إيلاء مناطق الامتياز أهمية كبرى من قبل الشركة، موجها مدراء المديريات الواقعة في مناطق الامتياز بالتواصل الدائم والمستمر مع قيادة شركة بترومسيلة والرفع بالمشاريع المتنوعة اليهم ومتابعة تنفيذها.
حضر اللقاء مدير عام مكتب وزارة النفط بساحل حضرموت الدكتور خالد باشامخة ومدير عام مديرية غيل بن يمين صالح بن عمرات مولى الدويله ومدير عام مديرية ساه عبدالله يماني الجابري وعدد من المسؤولين بالمحافظة ومدريتي غيل بن يمين وساه.
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