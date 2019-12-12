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شلل الأطفال يعود لماليزيا بعد غياب لثلاثة عقود

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أعلنت ماليزيا عن تسجيل أول حالة إصابة بشلل الأطفال منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، مما أثار مخاوف من إمكانية انتشار المرض في أنحاء المنطقة.

وكشف اختبار لمنظمة الصحة العالمية أن الفيروس الذي أصيب به رضيع عمره ثلاثة أشهر من ولاية صباح شرقي البلاد، يرتبط بإصابة أخرى تم تسجيلها في الفلبين، حسب وزارة الصحة الماليزية.

وكانت أخر إصابة بالمرض في ماليزيا تم تسجيلها عام 1992.

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