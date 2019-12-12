شكرا لقرائتكم خبر عن شلل الأطفال يعود لماليزيا بعد غياب لثلاثة عقود والان نبدء بالتفاصيل
وكشف اختبار لمنظمة الصحة العالمية أن الفيروس الذي أصيب به رضيع عمره ثلاثة أشهر من ولاية صباح شرقي البلاد، يرتبط بإصابة أخرى تم تسجيلها في الفلبين، حسب وزارة الصحة الماليزية.
وكانت أخر إصابة بالمرض في ماليزيا تم تسجيلها عام 1992.
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