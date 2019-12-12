شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 8 أشخاص جراء حريق مصنع في بنجلاديش والان نبدء بالتفاصيل

لقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم جراء اندلاع حريق بمصنع للبلاستيك بالقرب من دكا عاصمة بنجلاديش أمس الأربعاء، حسبما أفاد مسؤولون.

ولفظ سبعة أشخاص أنفاسهم الأخيرة في مستشفى بعد نقلهم إليه جراء إصابتهم بحروق شديدة، بينما عثر رجال الإطفاء على جثة شخص ثامن في مقر مصنع برايم للصناعات البلاستيكية في كيرانيجانج، بضواحي دكا، حسبما أفادت الشرطة ومصادر طبية.

واستغرق رجال الإطفاء نحو ساعتين لإخماد الحريق الذي أسفر عن إصابة 35 عاملا على الأقل.

وأفادت الشرطة بأن الحريق ربما نتج عن موقد غاز وانتشر سريعا بعد وصوله إلى مواد سريعة الاشتعال تستخدم في المنتجات البلاستيكية.