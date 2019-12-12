الهجرة: إعادة 65 لاجئاً عراقياً من تركيا

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الخميس، عن إعادة 65 لاجئاً عراقياً من تركيا إلى البلاد.
وقال مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة طالب أصغر دوسة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تمت إعادة 65 لاجئاً عراقياً من تركيا إلى مناطق سكناهم الأصلية في محافظات البلاد ضمن تنفيذ برنامج العودة الطوعية المجانية عبر منفذ إبراهيم الخليل في قضاء زاخو التابع الى محافظة دهوك" .
وأوضح دوسة، أن "رحلة العودة للاجئين العراقيين كانت من محافظات (أنقرة، سامسون ، قونيا وجروم) التركية"، مبيناً أنه "تم التنسيق مع وزارة النقل والجهات الأمنية في منفذ إبراهيم الخليل لنقل العائدين من تركيا عن طريق البر في باصات خصصتها الوزارة لنقلهم وإيصالهم إلى مناطق سكناهم الأصلية في البلاد".
وأوضح دوسة، أن "رحلة العودة للاجئين العراقيين كانت من محافظات (أنقرة، سامسون ، قونيا وجروم) التركية"، مبيناً أنه "تم التنسيق مع وزارة النقل والجهات الأمنية في منفذ إبراهيم الخليل لنقل العائدين من تركيا عن طريق البر في باصات خصصتها الوزارة لنقلهم وإيصالهم إلى مناطق سكناهم الأصلية في البلاد".
يذكر أن وزارة الهجرة أعلنت في أوقات سابقة، عن إعادة أكثر من أربعة آلاف لاجئ من تركيا إلى العراق، وأكدت استمراراها بعملها لإعادة كافة الأسر الراغبة بالعودة.
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