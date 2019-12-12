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كشف مصدر امني، الخميس، تفاصيل ما حصل داخل احد المخازن التجارية في ساحة الوثبة وسط بغداد قبل قليل.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مطلوبا مسلحا اختبئ داخل مخزن تجاري في ساحة الوثبة وسط بغداد"، مبينا انه "اثناء محاولة اعتقاله من قبل المواطنين المتواجدين بالساحة قام باطلاق النار ما ادى الى مقتل شخصين واحتراق المخزن".
واضاف المصدر ان "القوات الامنية طوقت مكان الحادث، وتم نقل جثة القتيلين الى دائرة الطب العدلي".
فيما اكد مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان لـ الخليج 365، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حريق المخزن واخماده على الفور".
وافاد مصدر امني، اليوم الخميس، بأن فرق الدفاع المدني تكافح حريقين احدهما اندلع داخل وزارة العلوم والتكنولوجيا والاخر في مخزن بساحة الوثبة وسط بغداد.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شخصين واحتراق مخزن تجاري.. هذا ما حصل بساحة الوثبة قبل قليل 'صور' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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