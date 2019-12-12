بالصور.. حملات تنظيف في التحرير والوثبة والقاضي

اعلنت امانة بغداد، الخميس، عن المباشرة بحملات تنظيف في ساحتي التحرير والوثبة ومنطقة حافظ القاضي وسط بغداد. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "كوادر امانة بغداد باشرت صباح اليوم الخميس بحملة لتنظيف وغسل ساحتي التحرير والوثبة ومنطقة حافظ القاضي وسط بغداد". واضافت ان "حملات التنظيف مستمرة وتضمنت ايضا غسل المواقع التي تشهد تظاهرات واعتصامات مستمرة لا سيما الساحات المذكورة والمناطق المحيطة بها". Advertisements



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