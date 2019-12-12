انفجار عبوة في منطقة المشتل ببغداد

افاد مصدر امني، الخميس، بأن عبوة ناسفة انفجرت في منطقة المشتل ببغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم، على محل لبيع المشروبات الكحولية في منطقة المشتل ببغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

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واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.