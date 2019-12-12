افاد مصدر امني، الخميس، بأن فرق الدفاع المدني تكافح حريقين احدهما اندلع داخل وزارة وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع صباح اليوم، في الطابق الرابع داخل وزارة العلوم والتكنولوجيا مجاور جامعة بغداد منطقة الجادرية وسط بغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".
واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق وعدم انتشاره داخل طوابق الوزارة"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق في اسباب اندلاعه".
وتابع المصدر ان "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق اندلع داخل مخزن ضمن ساحة الوثبة وسط بغداد"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
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