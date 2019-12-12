مصادر الجمهورية: رسالة بري لباسيل موجهة أيضا لعون والحريري للتأكيد ألا حكومة بلا التيار

ذكرت مصادر معنيّة بالملف الحكومي، لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "الرسالة الّتي بعث بها رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ إلى "​التيار الوطني الحر​"، ومضمونها الّذي يؤكّد فيه أنّه لا يرضى بغياب التيار عن الحكومة، بقدر ما هي موجّهة إلى رئيس "التيار الوطني" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​، فهي موجّهة أيضًا إلى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، وهي أيضًا موجّهة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​، للتأكيد أنّ لا إمكانيّة لتشكيل حكومة بلا "التيار الوطني"، وأنّ خروج "التيار" سيدفع حلفاءه إلى التضامن معه، إن بربط مشاركتهم بالحكومة بمشاركة "التيار" فيها، أو بالتلويح بعدم مشاركتهم أيضًا".

وأوضحت أنّ "عندها، ستقطع الطريق على تأليف الحكومة بالكامل. وأيّاً كان الشخص المكلف ​تشكيل الحكومة​، الحريري أو غيره، سيصطدم بالفشل ويصبح التكليف كحال "المعلّق والمطلّق".