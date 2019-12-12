اسبر: الوجود العسكري الروسي في سوريا ازداد الشهر الماضي

لفت وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر في كلمة له أمام الكونغرس الأميركي إلى ان "الوجود العسكري الروسي في سوريا ازداد خلال الشهر ونصف الشهر الماضي".
وذكرت صحيفة روسية أن وزير الدفاع الأميركي كشف أن ذلك لا يثير قلقه بقدر ما يثيره "توسع النفوذ الروسي في مصر والسعودية وأماكن أخرى". وأضاف إسبر أن الأكثر خطورة وجود ترابط بين روسيا وتركيا.
وكان إسبر قد أعلن عن قلق البنتاغون من ابتعاد تركيا عن حلف شمال الأطلسي.
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