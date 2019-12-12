اسبر: الوجود العسكري الروسي في سوريا ازداد الشهر الماضي

لفت ​وزير الدفاع الأميركي​ ​مارك إسبر​ في كلمة له أمام ​الكونغرس الأميركي​ إلى ان "الوجود العسكري الروسي في ​سوريا​ ازداد خلال الشهر ونصف الشهر الماضي".

وذكرت صحيفة روسية أن وزير الدفاع الأميركي كشف أن ذلك لا يثير قلقه بقدر ما يثيره "توسع النفوذ الروسي في مصر و​السعودية​ وأماكن أخرى". وأضاف إسبر أن الأكثر خطورة وجود ترابط بين ​روسيا​ و​تركيا​.

وكان إسبر قد أعلن عن قلق ​البنتاغون​ من ابتعاد تركيا عن ​حلف شمال الأطلسي​.