العثور على حطام في عرض البحر يرجَح أنه للطائرة العسكرية التشيلية المفقودة

أعلن قائد اللواء الجوي الرابع في سلاح الجو ال​تشيلي​ القومندان إدواردو موسكويرا، العثور على حطام في عرض البحر في الموقع نفسه الّذي فُقد فيه قبل يومين أثر ​طائرة​ عسكريّة على متنها 38 شخصًا.

وأوضح أنّ "الحطام عَثرت عليه السفينة أنتاركتيكا إنديفور الّتي ترفع علم تشيلي، ومِن المُحتمل أن يكون قِطَع رغوة من خزانات ​الوقود​ الداخلية للطائرة "سي 130".

وكانت طائرة النقل العسكرية المفقودة، وهي من طراز "سي130 هيركوليس"، قد أقلعت يوم الإثنين من قاعدة تشابونكو في بونتا أريناس بأقصى جنوب تشيلي، متّجهة إلى قاعدة الرئيس ادواردو فري في القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا. وذكرت القوات الجوية التشيلية في بيان، أنّ الاتصال اللاسلكي بطائرة النقل العسكرية فُقد مساء الإثنين أثناء تحليق الطائرة فوق ممرّ دريك، الذراع البحرية الّتي تفصل بين الحد الجنوبي ل​أميركا اللاتينية​ والقارة القطبية الجنوبية.

وبعد سبع ساعات من انقطاع الاتصال بهاـ أعلن سلاح الجو التشيلي الطائرة "منكوبة". ومنذ ذلك الحين، شاركت 15 طائرة وخمس سفن في عمليّات البحث عن الطائرة المفقودة. وبالإضافة إلى تشيلي، أرسلت كلّ من ​الأرجنتين​ و​الأوروغواي​ و​البرازيل​ و​الولايات المتحدة الأميركية​ قطعًا جويّة أو بحريّة للمشارَكة في عمليّات البحث.