الشفافية الدولية: لبنان يتصدر قائمة تقديم الرشاوى في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

كشف تقرير دولي جديد حول مستوى الفساد، نشرته منظمة الشفافية الدولية أنّ دولَ لبنان والأردن وفلسطين، تتصدر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد المواطنين الذين عرضت عليهم الرشوة مقابل بيع أصواتهم في الانتخابات.
وشمل التقرير مسحاً شارك فيه 6600 مواطن من 6 دول عربية، هي: لبنان والأردن وفلسطين والسودان وتونس والمغرب، ليكون معبراً عن الكتل السكانية في المناطق الجغرافية الأكبر في المنطقة. واظهر التقرير أنّ 47 بالمئة من المشاركين اللبنانيين عرضت عليهم رشوة مقابل أصواتهم، و26 بالمئة في الأردن، و12 بالمئة في فلسطين.
كما لفت إلى ان 28 بالمئة من المشاركين اللبنانيين تعرضوا لتهديدات بغرض دفعهم للتصويت لجهة ما، وهذه النسبة تقلّ إلى 4 بالمئة في فلسطين، و3 بالمئة في الأردن.
وعلى صعيد خدمات المرافق العامة، تصدّر لبنان القائمة مرة أخرى بمعدل 51 بالمئة من المستطلعين الذين قالوا إنهم استعانوا بوسطاء لتسهيل الحصول على الخدمات العامة كالكهرباء والمياه، ثم الأردن وفلسطين بمعدل 21 بالمئة لكل منهما.
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