ترودو: ندرس التصديق على اتفاق التجارة الحرة المعدل قبل نهاية العام

أعلن رئيس الوزراء الكندي ​جاستن ترودو​ أن حكومته تدرس حاليا ما إذا كانت ستعيد تقديم مشروع قانون للتصديق على صفقة اتفاق التجارة الحرة ​الجديدة​ بين كندا و​الولايات المتحدة​ و​المكسيك​ قبل عطلة نهاية العام.

وفي تصريحات ​صحفية​، لفت إلى انه "نحن ننظر إلى الأيام المتبقية في العام، لكنني أكدت لكل من رئيس الولايات المتحدة ورئيس المكسيك شخصيا أننا سنمضي في التصديق بأسرع ما يمكن ".