أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن حكومته تدرس حاليا ما إذا كانت ستعيد تقديم مشروع قانون للتصديق على صفقة اتفاق التجارة الحرة الجديدة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك قبل عطلة نهاية العام.
وفي تصريحات صحفية، لفت إلى انه "نحن ننظر إلى الأيام المتبقية في العام، لكنني أكدت لكل من رئيس الولايات المتحدة ورئيس المكسيك شخصيا أننا سنمضي في التصديق بأسرع ما يمكن ".
كانت هذه تفاصيل خبر ترودو: ندرس التصديق على اتفاق التجارة الحرة المعدل قبل نهاية العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.