3 مسلحين اقدموا ليلا على سرقة صيدلية "فارماتيك" بمنطقة ميرنا الشالوحي

أقدم 3 أشخاص مقنعين ومسلحين على سرقة صيدلية "فارماتيك" في منطقة ميرنا الشالوحي ـ ​سن الفيل​، ليل الأربعاء الخميس. وأظهر الفيديو دخول 3 أشخاص مجهولي الهوية وأجبروا صاحب الصيدلية على فتح الصندوق وإعطائهم ​المال​ وبعض ​الأدوية​.

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