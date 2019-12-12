التحكم: جميع الطرقات البقاع وزحلة سالكة وطريق صور صيدا بيروت سالك

افادت ​غرفة التحكم المروري​ بأن جميع الطرقات ​البقاع​ وزحلة سالكة، كما ان اوتوستراد صور صيدا بيروت سالك، فيما يسجل حركة المرور كثيفة من جسر خلدة باتجاه انفاق المطار.

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