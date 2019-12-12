شكرا لقرائتكم خبر عن نائب برلمانى: اتفاق أردوغان والسراج عديم الآثر والرئيس التركى يعيش فى غيبوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن ما تم من اتفاق بين الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وبين رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج الذى عزلته القيادة الوطنية الليبية، هو اتفاق عديم الآثر وباطل .

وقال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لـ"الخليج 365"، إن اتفاق أردوغان والسراج كأن لم يكن، لأنه يخالف المواثيق الدولية، متابعا: يجب توجيه رسالة لهذا العثمانى الذى يعيش فى وهم ولا يفيق من غيبوبة الأطماع، بأن مصر قادرة على التصدى لأى عمل غير مشروع ويمس حق من حقوقها وتحمى حدودها البحرية فى البحر المتوسط .

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وتابع النائب سامى رمضان :"نؤكد على قدرة مصر للدفاع عن حقوقها المشروعة، وعلى أردوغان أن يفيق من أحلام اليقظة وخياله الواهم، حيث لن يستطيع بتلك الاتفاقية المشبوهة المعدومة الأثر أن يؤثر على حقوق الآخرين، فهذه الاتفاقية لا تأثير لها على حقوق مصر فى حدودها البحرية".