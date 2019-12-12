شكرا لقرائتكم خبر عن النائب ماجد طوبيا: منتدى شباب العالم فرصة للتواصل وخلق كوادر جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب ماجد طوبيا، إن منتدى شباب العالم، الذى سيعقد فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 14 إلى 17 من شهر ديسمبر الجارى، يؤكد حرص القيادة السياسية على التواصل مع الشباب، من أجل صنع حوار بناء، يعتمد على الفكرة والرؤية من خلال نقاش مثمر بين الشباب بعضهم البعض.

وأوضح طوبيا، أن التواصل بين الشباب والحوار والنقاش من شأنه خلق كوادر شبابية جديدة، وخطوة نحو بناء الشخصية المصرية، وتأهيل حقيقى على أرض الواقع، وشهدت الفترة الأخيرة تولى العديد من الشباب للمناصب القيادية، وأثبتوا أنهم على قدر المسئولية، وهذا يعنى أن مصر مقبلة على مرحلة جديدة، وثقافة جديدة، تعتمد على الاستماع للرأى والرأى الآخر ويبقى الهدف فى النهاية حب الوطن.

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وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة يلقى الضوء على العديد من القضايا الهامة على الصعيد الإقليمى والدولى، بهدف الاستماع للشباب من مختلف الدول للتعامل معها سواء التغيرات المناخية، أو التحول الرقمى الذى يعد خطوة هامة تسعى إليه العديد من الدول خلال الفترة المقبلة، مع التطور التكنولوجى وعصر الأقمار الصناعية.