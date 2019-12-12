حدث ليلاً| توقعات بارتفاع أسعار الدواجن وتحذير من أمصال مهربة خارج المراكز الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

الرئيس السيسي يُقيم مأدبة عشاء لرؤساء الوفود المشاركة في منتدى أسوان

أقام الرئيس عبدالفتاح السيسي مأدبة عشاء رسمية تكريمًا لرؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود المشاركة في النسخة الأولى من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.

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"قادرون على حماية حدودنا الاقتصادية".. لواء بحري مشيدًا بأنشطة مصر القتالية بالبحر المتوسط

علق الربان نبيل عبد الوهاب، لواء بحري متقاعد، على تنفيذ القوات البحرية أنشطة قتالية بالبحر المتوسط، قائلًا: "إن القيادة السياسية مهتمة بصفة عامة بالقوات المسلحة وتطوير التسليح الخاص بها".

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"كاجول".. 9 صور من جولة رئيس الوزراء بشوارع أسوان

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صورًا من جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشوارع قرية غرب سهيل، على هامش مشاركته في منتدى السلام والتنمية المستدامة فى افريقيا المنعقد بأسوان.

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"العام لمنتجي الدواجن" يتوقع ارتفاع سعر الدواجن خلال الفترة المقبلة

شهدت أسعار الفراخ البيضاء والبلدي حالة من الاستقرار في التعاملات منذ 5 أيام، بينما ارتفع السعر اليوم 5 جنيهات، ما فتح بابًا للتساؤل عن احتمالية ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ.

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التعليم تحدد المستندات المطلوبة لاستلام "التابلت"

حددت وزارة التربية والتعليم المستندات المطلوبة لتسليم جهاز التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بالمدارس لعام 2019/2020.

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والد ضحيتَي "شاحن الموبايل" بالسعودية: "هادفنهم في مصر وكان نفسهم يعيشوا فيها"

قال خالد محمد سماحة، والد الطفلَين هنا وسليم اللذين توفيا في السعودية نتيجة حريق، إن لجنة التحقيق التي أجرت المعاينة أكدت أن المصدر الرئيسي للحريق هو المشترك الكهربائي الذي كان به شاحن الموبايل.

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"مضروبة وتضر بالصحة".. طبيب يحذر من أمصال مهربة خارج المراكز الصحية

حذَّر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالشركة القابضة للمصل واللقاح، من تعامل المواطنين مع أي حقن أو أمصال مجهولة المصدر، متابعًا: "اكتشفنا أمصالًا مضروبة مش عارفين منشأها أو مصدرها".

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مصطفى الفقي: مقتل ريجيني هدفه وقف التعاون المصري - الإيطالي في الغاز

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، كان الهدف منه وقف التعاون المصري- الإيطالي في مجال الغاز بالبحر المتوسط.

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السيطرة على حريق بمخزن أدوات صحية من 7 طوابق بالقليوبية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق شب بمخزن أدوات صحية وسباكة بمدينة قليوب، دون خسائر بشرية.

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مسؤولون أمريكيون: الهدف من إطلاق النار في جيرسي متجرًا يهوديًا

قال مسؤولون أمريكيون إن مسلحين اثنين اشتركا في إطلاق نار دموي في مدينة جيرسي، الثلاثاء، كانا يستهدفان متجرًا يهوديًا.

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سقوط صاروخين قرب مطار بغداد دون أي خسائر

أكد مصدر عسكري عراقي، سقوط صاروخين قرب مطار بغداد الدولي دون وقوع إصابات، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

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اليمن يرحب بفرض واشنطن عقوبات على كيانات إيرانية هربت أسلحة للحوثيين

رحبت الحكومة اليمنية، مساء الأربعاء، بفرض الولايات المتحدة، عقوبات على كيانات إيرانية هربت الأسلحة للحوثيين في اليمن، حسبما ذكرت "العربية" نقلاً عن وسائل إعلام يمنية.

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التلفزيون السوري: القوات الأمريكية تنقل 300 شخص من عائلات داعش إلى العراق

قال التلفزيون السوري، في نبأ له مساء الأربعاء، إن القوات الأمريكية نقلت 300 شخص من عائلات داعش الأجانب من مخيم الهول بريف الحسكة الجنوبي الشرقي في سوريا، إلى العراق، حسبما ذكر موقع "العربية".

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زوجة رئيس نيجيريا تتهم المتحدث باسم الرئاسة بعدم الولاء

اتهمت عائشة بوهاري زوجة الرئيس النيجيري محمدو بوهاري، المتحدث باسم الرئاسة جاربا شيهو، بعدم الولاء، فى بيان شديد اللهجة، يشير إلى ما يبدو أن صدع داخل الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس بوهاري.

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إسرائيل إلى ثالث انتخابات عامة في أقل من عام

فشل المشرعون الإسرائيليون في تشكيل حكومة ائتلافية بحلول مهلة انقضت منتصف ليل الأربعاء/الخميس، مما يجبر البلاد على إجراء انتخابات ثالثة على نحو غير مسبوق، في أقل من عام.

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النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يمنع تركيا من الحصول على مقاتلات "إف 35"

أقر مجلس النواب الأمريكي مساء أمس الأربعاء مشروع قانون دفاعيا ضخما يتعلق في أحد جوانبه بمنع تركيا رسميا من الحصول على مقاتلات "إف 35" الأمريكية.

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رئيس النيجر يعود إلى بلاده بعد مقتل العشرات في هجوم دام استهدف معسكرا للجيش

عاد رئيس النيجر محمدو يوسفو إلى بلاده في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس بعد أن قطع زيارة خارجية له، إثر هجوم دام استهدف معسكرا للجيش، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

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مقتل 72 عسكريًا في هجوم على معسكر للجيش بالنيجر

قال الجيش في النيجر، الأربعاء، إن هجومًا على معسكر فى غرب البلاد تسبب فى مقتل 72 عسكريًا.

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