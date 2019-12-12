محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ):
من المقرر أن تجري إسرائيل انتخابات عامة في 2 مارس ، وهي الثالثة في أقل من عام، وذلك بعد أن أقر البرلمان (الكنيست) قانونا بحل نفسه.
واجتاز ما يسمى بمشروع قانون الحل، الذي يحدد موعد الانتخابات، القراءة الأخيرة من أربع قراءات بعد ساعات من انقضاء مهلة منتصف الليل (2200 بتوقيت جرينتش) لتشكيل ائتلاف وتجنب الانتخابات.
وبعد انتخابات 9 أبريل و 17 سبتمبر ، فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه الوسطي، بني جانتس ، في تشكيل ائتلاف حكومي.
كانت هذه تفاصيل خبر الكنيست الإسرائيلي يوافق على حل نفسه ويحدد 2 مارس موعدا للانتخابات العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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