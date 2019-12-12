بومبيو يبحث مع نظيره الإثيوبي ضمان السلام بأفريقيا جنوب الصحراء

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

التقى مايكل بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، الليلة، مع نظيره الإثيوبي جيدو أندارجاتشو بواشنطن. وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بومبيو جدد، خلال اللقاء، دعم بلاده للإصلاحات السياسية والاقتصادية في إثيوبيا. وأضافت أن الوزيرين ناقشا الدور الإثيوبي في ضمان السلام والأمن في أفريقيا جنوب الصحراء وفي التوصل إلى حلول مستدامة للقضايا الإقليمية.

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