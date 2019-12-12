سقوط صواريخ كاتيوشا قرب مطار بغداد الدولي

أفاد بيان عسكري بسقوط صاروخي كاتيوشا في المحيط الخارجي لمطار بغداد الدولي لكن دون وقوع أي خسائر.
وكان قد سقطت 4 صواريخ كاتيوشا، الاثنين، على أحد المعسكرات المحيطة بمطار بغداد الدولي إدت إلى إصابة ستة من عناصرقوات مكافحة الإرهاب، بحسب خلية الإعلام الأمني.
على إثرها باشرت القوات الأمنية العراقية بتفتيش المناطق وعثرت على منصة إطلاق الصواريخ مع وجود صواريخ تعطل إطلاقها.
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