ترامب يوقع مرسوماً للتصدّي لمعاداة السامية في الجامعات

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسوماً مثيراً للجدل يرمي لمكافحة معاداة السامية في الجامعات الأميركية لكنّ منتقديه يرون فيه مساساً بحرية التعبير.

ويوسّع هذا المرسوم نطاق التعريف الذي تعتمده وزارة التعليم لمعاداة السامية في ما يتعلّق بتطبيق قانون الحقوق المدنية الصادر في 1964.

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ويأمر النصّ خصوصاً وزارة التعليم بأن تعتمد في تعريفها لمعاداة السامية التعريف المعتمد من قبل "التحالف الدولي لذكرى المحرقة".

وقال ترامب خلال حفل أقيم في البيت الأبيض "هذه هي رسالتنا إلى الجامعات: إذا كنتم ترغبون في الاستفادة من المبالغ الضخمة التي تتلقونها كل عام من الحكومة الفدرالية، عليكم أن ترفضوا معاداة السامية".

لكنّ دعاة حرية التعبير يخشون أن يتم استخدام تعريف فضفاض وغامض لمعاداة السامية من أجل حظر أي انتقاد لسياسة الحكومة الإسرائيلية.