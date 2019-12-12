استئناف مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والمتمردين

استئنفت في جوبا عاصمة جنوب السودان، اليوم الأربعاء، مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية وفصائل متمردة.

وتسود أجواء من التفاؤل بإمكان التوصل إلى اتفاق في الأسبوعين المقبلين.

وأكد عضو مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو، الذي يترأس وفد حكومة السودان في جوبا، أن فريقه "لديه تفويض كامل" لبلوغ اتفاق، مضيفا "هذه الجولة التفاوضية ينبغي أن تفضي إلى اتفاق يضع حدا لآلام الشعب السوداني".

وكانت جولة مفاوضات أولى عقدت في أكتوبر الماضي في جوبا بهدف إنهاء النزاعات في أقاليم دارفور (غرب) وجنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق).

وسبق أن جرت مفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي لكنها لم تتوصل إلى نتيجة. إلا أن سقوط الرئيس السابق عمر البشير وتولي حكومة انتقالية برئاسة عبدالله حمدوك زمام الأمور في السودان أعطيا دفعا لهذه المحادثات.

وقال القيادي المتمرد عبد العزيز الحلو، الذي يقود الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال في جنوب كردفان، "نحن متفائلون هذه المرة بالتوصل إلى نتائج إيجابية".

ويعتبر التمرد في جنوب كردفان والنيل الأزرق المحاذيين لجنوب السودان بمثابة استمرار للحرب التي أدت إلى استقلال جنوب السودان في 2011.

وتوصلت الأطراف في أكتوبر الماضي إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

وسيبحث المشاركون، في هذه الجولة، مسائل سياسية وأمنية إضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الثلاث. وسيناقشون أيضا تقاسم الثروات والحكم في تلك المناطق.

وقال الهادي إدريس زعيم الجبهة الثورية في السودان، وهي تحالف من تسعة فصائل في المناطق الثلاث، إن "السلام الذي سنتوصل إليه (...) سيطلق تحولات سياسية وديمقراطية في بلادنا".

وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج، التي تتولى وساطة في المفاوضات في بيان مشترك، "نأمل بصدق أن تشارك كل الأطراف الحاضرة في هذه المفاوضات وأن تظهر روح تعاون وبراغماتية وواقعية لضمان نجاح هذه المفاوضات. هذا ما ينتظره الشعب السوداني ويستحقه".