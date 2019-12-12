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القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرضت نحو مئة سيارة، فجر اليوم الخميس، إلى اعتداء عنصري في قرية منشية زبدة شمالي البلاد، وطال أيضًا مدخل مسجد في القرية.
وأكد سكان في القرية أنهم فوجئوا فجر اليوم خط شعارات عنصرية تدعو لطرد العرب من البلاد، وأوصاف بذيئة للنبي محمد (ص) على مدخل مسجد في القرية، وخط نجمة داوود على سيارات بعد ثقب إطاراتها.
ويوم الخميس الأخير من الشهر الماضي، تعرضت نحو 70 سيارة لاعتداء بإعطاب إطاراتها في بلدة جلجولية في المثلث.
وفوجئ سكان في جلجولية من إعطاب إطارات عشرات السيارات في حي واحد، واستدعيت الشرطة إلى المكان. وخط المعتدون على حافلة كتابات بالعبرية "أيها اليهود، أوقفوا الشتات، كفوا عن الانصهار" (الزواج من غير اليهود).
يتبع...
كانت هذه تفاصيل خبر عصابة "تدفيع الثمن" تعتدي على سيارات ومسجد قرية منشية زبدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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