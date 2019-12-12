حالة الطقس: منخفض جوي حتى الجمعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تتأثر البلاد بمنخفض جوي، اليوم الخميس، ويكون الجو غائمًا وباردًا حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط الأمطار خلال ساعات الظهيرة على المناطق الشمالية، وتمتد في ساعات المساء والليل إلى مختلف المناطق، والأمطار تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانًا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة
ويوم الجمعة يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائمًا وباردًا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط الأمطار على فترات على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية - غربية إلى غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.
أما يوم السبت، يكون الجو غائمًا جزئيًا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردًا نسبيًا إلى بارد، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة على بعض الشمالية والرياح جنوبية - غربية إلى غربية معتدلة السرعة.
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