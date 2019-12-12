عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رسميا.. انتخابات إسرائيلية ثالثة في أقل من عام

الخميس 12 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يعود الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع في شهر مارس/آذار المقبل للمرة الثالثة، في غضون أقل من عام بعد الانتخابات التي جرت في أبريل/نيسان وتلتها انتخابات سبتمبر/أيلول الماضي.



وتعتبر هذه الحالة غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل، إذ انتهت في ساعة منتصف الليل، رسميا، المهلة الزمنية للكنيست بعد إخفاق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة بيني جانتس وحتى الكنيست بتشكيل حكومة.

ووفقا للقانون الإسرائيلي، فإن الانتخابات تجري بعد 90 يوما من حل الكنيست، وهو ما سيعني العاشر من شهر مارس/آذار المقبل، ولكن لأن هذا التاريخ يصادق عيدا يهوديا فإن تبكير الانتخابات تطلب مشروع قانون.

وصوتت أغلبية 91 عضوا بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل الكنيست، وتأخر التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة بسبب تأخر وصول نتنياهو إلى الكنيست.

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وكان حزب "أزرق أبيض" الوسطي برئاسة جانتس هدد بعدم التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة بغياب نتنياهو، ما سيعني أن الانتخابات تجرى في العاشر من مارس/آذار.

وإثر ذلك، طلبت الأحزاب الدينية من نتنياهو القدوم إلى الكنيست للتصويت، وضمان أن تجرى الانتخابات في الثاني من مارس/آذار، لتفادي أن تجرى في فترة عيد يهودي.

ولأن الأحزاب الدينية هي حليفة نتنياهو فقد أعلن حزب "الليكود" عن وصول نتنياهو إلى الكنيست للتصويت.

وسبق التصويت، مساء الأربعاء، تبادل للاتهامات بين حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو وحزب "أزرق أبيض" برئاسة جانتس.

ووعد نتنياهو في تصريحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي بأن يتمكن حزبه بعد الانتخابات المقبلة من تشكيل الحكومة.