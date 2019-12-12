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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - طيران الاحتلال الإسرائيلى ينتهك الأجواء الجنوبية اللبنانية الخميس 12 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 واصل الطيران الحربى للاحتلال انتهاكه للأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية التى ينفذها فوق العديد من المدن والقرى اللبنانية منتهكًا قرار مجلس الأمن رقم 1701.

Advertisements وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اليوم أن الطيران الحربى الإسرائيلى حلق فى أجواء منطقة صيدا بجنوب لبنان. كما حلقت المقاتلات الحربية الإسرائيلية فى أجواء مناطق حاصبيا والعرقوب وجبل الشيخ ومزارع شبعا فى الجنوب اللبناني.

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