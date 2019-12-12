حزب الله يدين تطبيع البحرين مع العدو الإسرائيلي في مؤتمر حضره صهاينة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بيروت

أدان حزب الله اللبناني المؤتمر التطبيعي مع العدو الإسرائيلي الذي نظمه نظام البحرين العميل تحت عنوان “الحرية الدينية” بمشاركة صهيونية بارزة، متجاهلا التضحيات الجسيمة وقوافل الشهداء والجرحى التي يقدمها الشعبان اللبناني والفلسطيني في مواجهة اعتداءات العدو وتهديداته المتواصلة وأطماعه الدائمة في مقدرات البلدين وما ارتكبه من مجازر وحشية بحق المدنيين.

واستنكر حزب الله بشدة الدور التآمري والخياني الذي يلعبه نظام آل خليفة للتطبيع مع العدو، وقيامه باستقبال شخصيات إسرائيلية وتسويقه لفكرة التعايش مع هؤلاء القتلة، خصوصاً وأنه كان السبّاق في عقد المؤتمر التطبيعي الأول الذي عقد تحت عنوان “التشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية”.

ورأى الحزب أن هذا النظام الذي يمارس أبشع أنواع القمع تجاه الشعب البحريني المظلوم، وينكّل به ويحرمه من أدنى حقوقه الانسانية، يحاول التغطية على شرعيته المفقودة بتحويل البحرين إلى منصة تستغلها الإدارة الأميركية والعدو الصهيوني للنفاذ إلى قلب الأمة الإسلامية والعربية.

كما أدان حزب الله مشاركة رجل الدين اللبناني السيد علي الأمين في هذا المؤتمر، ورأى فيها خروجاً على المبادئ الدينية والأخلاقية والشرائع السماوية، وتنكراً لكل القيم التي تربّى عليها علماؤنا الأجلاء في الحوزات العلمية في النجف الأشرف وقم المقدّسة وجبل عامل ومختلف أنحاء العالم.