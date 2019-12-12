بري عبر عن استيائه مما حدث وأبلغ حبيش انه تصرفه "ورط المجلس وورط نفسه"

نقلت صحيفة "اللواء" عن رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، استياءه مما حدث مع عضو كتلة المستقبل النائب ​هادي حبيش​ والنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية ​غادة عون​، اثر توقيف رئيسة ​هيئة ادارة السير​ ​هدى سلوم​، وأبلغ بري حبيش انه تصرفه "ورّط المجلس النيابي وورّط نفسه".

يذكر انّ إحتجاجا على توقيف سلوم، دخل موكل سلوم النائب هادي حبيش مع مجموعة من الشباب والمحامين الى ​قصر العدل​ في بعبدا وهاجم بعنف القاضية عون التي أمرت بالتوقيف، واصفا اياها بالـ"ميليشيا" وبـ"رمز ​الفساد​"، ومعتبرا أنها "تتعاطى بشكل ميليشياوي مع المحامين والقضاة والمواطنين". وأكد ان الملف ليس قضائياً بل سياسي بامتياز.