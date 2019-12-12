نقلت صحيفة "اللواء" عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، استياءه مما حدث مع عضو كتلة المستقبل النائب هادي حبيش والنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، اثر توقيف رئيسة هيئة ادارة السير هدى سلوم، وأبلغ بري حبيش انه تصرفه "ورّط المجلس النيابي وورّط نفسه".
يذكر انّ إحتجاجا على توقيف سلوم، دخل موكل سلوم النائب هادي حبيش مع مجموعة من الشباب والمحامين الى قصر العدل في بعبدا وهاجم بعنف القاضية عون التي أمرت بالتوقيف، واصفا اياها بالـ"ميليشيا" وبـ"رمز الفساد"، ومعتبرا أنها "تتعاطى بشكل ميليشياوي مع المحامين والقضاة والمواطنين". وأكد ان الملف ليس قضائياً بل سياسي بامتياز.
كانت هذه تفاصيل خبر بري عبر عن استيائه مما حدث وأبلغ حبيش انه تصرفه "ورط المجلس وورط نفسه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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