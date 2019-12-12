ترامب وقّع مرسوما برمي إلى مكافحة معاداة السامية في الجامعات الأميركية

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مرسومًا يرمي لمكافحة معاداة السامية في الجامعات الأميركية.
ولفت خلال حفل أُقيم في البيت الأبيض بمناسبة عيد الأنوار اليهودي، إلى أنّ "هذه هي رسالتنا إلى الجامعات: إذا كنتم ترغبون في الاستفادة من المبالغ الضخمة الّتي تتلقّونها كلّ عام من الحكومة الفدرالية، عليكم أن ترفضوا معاداة السامية".
ويوسّع هذا المرسوم نطاق التعريف الّذي تعتمده وزارة التعليم لمعاداة السامية في ما يتعلّق بتطبيق قانون الحقوق المدنية الصادر في 1964. ويأمر النصّ خصوصًا وزارة التعليم بأن تَعتمد في تعريفها لمعاداة السامية، التعريف المُعتمَد من قبل "التحالف الدولي لذكرى المحرقة".
لكنّ دعاة حرية التعبير يخشون أن يتمّ استخدام تعريف فضفاض وغامض لمعاداة السامية، من أجل حظر أيّ انتقاد لسياسة الحكومة الإسرائيلية.
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