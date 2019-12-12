شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "سياحة البرلمان": زيارة ميدانية للجنة لتفقد نقاط العائلة المقدسة بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إن اللجنة أرسلت خطاباً للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتنظيم زيارة ميدانية لمحافظة المنيا، لتفقد أعمال التطوير بنقاط مسار العائلة المقدسة التى تمر بالمحافظة.

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وأضاف "صدقى" فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن اللجنة تنظم تلك الزيارة فى ضوء ورود عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بالشكاوى من الإهمال، وكذلك لحرص اللجنة على استكمال تفقد كل النقاط المتعلقة بالمسار، لوضع حلول فعلية على أرض الواقع بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة.

وكانت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو صدقى، عقدت اجتماعًا لها الأسبوع الماضى، للوقوف على ما تم تنفيذه فى مشروع مسار رحلة العائلة المقدسة بمنطقة المطرية والزيتون، وبخاصة أعمال التطوير التى تمت فى منطقة شجرة مريم، وعدم استغلالها سياحيًا الاستغلال الأمثل حتى الآن.