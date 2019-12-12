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طيران الاحتلال الإسرائيلى ينتهك الأجواء الجنوبية اللبنانية

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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طيران الاحتلال الإسرائيلى ينتهك الأجواء الجنوبية اللبنانية

الخميس 12 ديسمبر 2019

واصل الطيران الحربى للاحتلال انتهاكه للأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية التى ينفذها فوق العديد من المدن والقرى اللبنانية منتهكًا قرار مجلس الأمن رقم 1701.

 

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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اليوم أن الطيران الحربى الإسرائيلى حلق فى أجواء منطقة صيدا بجنوب لبنان.

 

كما حلقت المقاتلات الحربية الإسرائيلية فى أجواء مناطق حاصبيا والعرقوب وجبل الشيخ ومزارع شبعا فى الجنوب اللبناني.

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