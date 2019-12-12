شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم مروحية عسكرية روسية ومقتل 2 من طاقمها والان مع التفاصيل

تحطم مروحية عسكرية روسية ومقتل 2 من طاقمها الخميس 12 ديسمبر 2019 تحطمت مروحية عسكرية روسية، الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 2 من طاقمها جنوبي روسيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية روسية أن طيارين لقيا مصرعهما في حادث تحطم مروحية عسكرية هجومية من طراز "مي 28"، في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا. Advertisements وأفات بأنه تم العثور على موقع تحطم المروحية في منطقة كوبان شرقي مدينة كراسنودار، وأن المروحية دمرت بالكامل. ولم يفد الجيش الروسي بمزيد من التفاصيل حول أسباب تحطم المروحية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحطم مروحية عسكرية روسية ومقتل 2 من طاقمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.