شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلي.. العثور على حطام ربما يكون لطائرة مفقودة في البحر والان نبدء بالتفاصيل
وعثرت سفينة ترفع العلم التشيلي على الحطام يطفو على بعد 30 كيلومترا جنوب المنطقة التي انقطع فيها الاتصال مع طائرة من طراز "سي 130 هركليز"، حسب بيان لسلاح الجو.
وتم انتشال الحطام لتحليله وتحديد ما إذا كان للطائرة ، التي اختفت وعلى متنها 38 شخصا، ويتوقع أن يتم الكشف عن نتائج التحليل في غضون ثلاثة أيام، بحسب وسائل إعلام محلية.
وأقلعت الطائرة من قاعدة تشابونكو الجوية في بونتا أريناس بجنوب البلاد مساء الاثنين وفُقد الاتصال بها.
وكانت الطائرة متجهة إلى قاعدة "بريزيدنتي إدواردو فراي مونتالفا" ، وهي قاعدة تشيلي الأكثر أهمية في القطب الجنوبي.
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