شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قتلى ثورة بركان نيوزيلندا إلى ثمانية والان نبدء بالتفاصيل

قالت شرطة نيوزيلندا اليوم الخميس إن شخصين آخرين توفيا جراء الإصابات التي تعرضا لها خلال ثورة بركان جزيرة وايت أيلاند هذا الأسبوع، ليرتفع بذلك العدد المؤكد للقتلى إلى ثمانية.

وأضافت الشرطة في بيان أن الشخصين كانا يتلقيان العلاج في مستشفيين في أوكلاند وهاميلتون.

وثار البركان بعد ظهر الاثنين بينما كانت أربع مجموعات سياحية على الجزيرة. ولا يزال أكثر من 24 شخصا آخرين في المستشفى فيما اعتبرت السلطات تسعة آخرين في عداد المفقودين.

وتبعد جزيرة وايت أيلاند نحو 50 كيلومترا عن الساحل الشرقي لنورث أيلاند وأمكن رؤية أعمدة ضخمة من الرماد من على البر الرئيسي. وقال علماء براكين إن عمود الرماد ارتفع مسافة 12 ألف قدم (3658 مترا) في الهواء.