شكرا لقرائتكم خبر عن بوتسوانا ترفع الحظر عن صيد الحيوانات البرية والان نبدء بالتفاصيل

كشفت وثائق حكومية في بوتسوانا عن صدور قرار بقتل 272 من الحيوانات البرية خلال عام 2020، إذ سيتم السماح للصيادين الأجانب بقتل202 فيل، بينما سيتم منح 70 ترخيصا للمواطنين لممارسة عملية القتل.

وقالت وكالة بلومبرج إن بوتسوانا، التى أثارت انزعاج دعاة المحافظة على الطبيعة من خلال رفع الحظر عن صيد الحيوانات البرية، تقوم حاليا بالمحاولة الثانية لاستئناف عمليات الصيد التجاري لرصيدها من الأفيال، الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم.

ونقلت وكالة بلومبرج عن مويتى باتشابانج، نائب مدير دائرة الحياة البرية والمتنزهات الوطنية قوله إنه سيتم تنظيم مزاد لعرض بعض تراخيص الصيد قريبا. ويستمر موسم الصيد من شهر أبريل إلى سبتمبر من كل عام.