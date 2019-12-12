سلفاكير يطالب الحركة الشعبية والجبهة الثورية بتجاوز الخلافات

طلب رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت من الحركة الشعبية (شمال) برئاسة عبدالعزيز الحلو ومالك عقار والجبهة الثورية بالتنسيق في المواقف التفاوضية وتجاوز الخلافات.



وقال مستشار سلفاكير للشؤون الأمنية ورئيس الوساطة، لـ"العين الإخبارية"، إن سلفاكير قال للفرقاء "عليكم أن تبذلوا مجهودا من أجل السلام، لأن الشعب السوداني يتطلع إليكم".

وأعلنت الحركة الشعبية، شمال، برئاسة عبدالعزيز الحلو تراجعها عن حق تقرير المصير، في حال الاتفاق مع الحكومة الانتقالية على علمانية الدولة.

وأوضح الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان عمار أموم، في تصريحات أعقبت الجلسة الثانية من التفاوض المباشر بينهم ووفد الحكومة، أن حق تقرير المصير سقف تفاوضي تقدمت به حركته حال رفض علمانية الدولة.

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وأشار إلى أنه "إذا اتفقنا على علمانية الدولة لن تكون هناك مطالبة بحق تقرير المصير".

وشدد أموم على مطلب حركته في "دولة علمانية"، تعترف بالتنوع الثقافي والاجتماعي وتتيح حرية التدين، وتعامل المواطنين وفقا لمبادئ ثورة "ديسمبر" في الحرية والعدالة والمساواة، و"دون تمييز ديني أو عرقي أو ثقافي أو جغرافي".

وكان فريق الوساطة بين الفرقاء السودانيين أعلن تعليق جولة التفاوض بين الحكومة السودانية من جانب، و"الحركة الشعبية شمال" والجبهة الثورية من جانب آخر لمدة شهر، من أجل مزيد من المشاورات.

وأقر فريق الوساطة إجراءات لبناء الثقة بين الطرفين، من بينها إطلاق سراح أسرى الحرب وإسقاط الأحكام الغيابية، والحظر الذي فرضه نظام الرئيس المعزول عمر البشير على بعض قادة الفصائل المسلحة، وفتح الممرات الإنسانية لإغاثة المتأثرين من الحرب.

ونصت الإجراءات أيضاً على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي وتعيين حكام الولايات لحين التوصل إلى اتفاق حول السلام في مناطق الحروب، ليتسنى لقادة التمرد المسلح المشاركة في السلطة الانتقالية.

واستضافت عاصمة جنوب السودان "جوبا" اجتماعات تشاورية داخلية بين مكونات الحركات المسلحة، توجت بتوحيد جميع الفصائل في تحالف الجبهة الثورية، وأسندت رئاسته إلى الهادي إدريس يحيى.