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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصر وقبرص تبحثان الأزمة الليبية ومكافحة الإرهاب
الخميس 12 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أجرت مصر جولة مشاورات سياسية مع قبرص، الأربعاء، تناولت القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وفي مقدمتها الأزمة الليبية ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية إن المشاورات التي أجراها السفير الدكتور بدر عبدالعاطي مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية، وتاسوس تزيونيس السكرتير الدائم لوزارة الخارجية القبرصية، تأتي في إطار مساعي تعزيز العلاقات المصرية القبرصية.
وتطرقت المشاورات إلى موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، وأوجه التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، وكذلك القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأكد عبدالعاطي الإرادة السياسية الجادة لدى قيادتي البلدين لمزيد من تطوير العلاقات بين البلدين في كل المجالات بما يخدم مصالح الشعبين، لا سيما موضوعات الاستثمار والتجارة والسياحة.
كما تناول اللقاء التعاون بين البلدين في مجال الطاقة واستغلال الفرص المتاحة في ضوء دور مصر المتميز على خريطة الطاقة العالمية، والجهود التي تبذلها لتحوّل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، في أعقاب اكتشافات الغاز الأخيرة في شرق المتوسط.
وتناولت المباحثات أيضاً الجهود المصرية المكثفة التي أسفرت عن تفكيك البنية التحتية للإرهاب، ومنع خروج أي مركب يحمل مهاجرين غير شرعيين من الموانئ المصرية منذ سبتمبر/أيلول 2016.
كما تم خلال المباحثات إعادة التأكيد على دعم قبرص لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ودعم مصر للجهود القبرصية للتوصل لتسوية عادلة للمسألة القبرصية.
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