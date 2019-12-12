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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عرب الكنيست: سنرسل نتنياهو إلى السجن
الخميس 12 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قال نواب عرب بالكنيست الإسرائيلي إن الأحزاب العربية ستعزز مواقعها في الانتخابات المقبلة وسترسل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى السجن.
وقال النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة بالكنيست: "نحن وشعبنا جاهزون لإحراز 15 مقعدا وإسقاط نتنياهو وإرساله من بيته إلى السجن".
ونجحت القائمة المشتركة، تحالف 4 أحزاب عربية، في تحقيق 13 مقعدا في الكنيست في الانتخابات التي جرت في سبتمبر/أيلول الماضي.
وكادت الأحزاب العربية أن تحقق إسقاط نتنياهو من خلال إعلانها استعدادها للتصويت إلى جانب زعيم المعارضة ورئيس حزب "أزرق أبيض" بيني جانست، لولا رفض الأخير تشكيل حكومة أقلية بدعم من الأحزاب العربية.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالاحتيال وإساءة الثقة والرشوة، ما سيقوده إلى السجن في حال إدانته من قبل محكمة.
وتابع عودة "شعبنا شعر بقوته وأثبت قدرته على التأثير على الساحة السياسية، وكانت له مساهمة بالغة الأهمية بمنع اليمين ونتنياهو من تشكيل الحكومة، وفي الانتخابات المقبلة سنُسقط نتنياهو وحكومته الفاشية، ومعها صفقة القرن الأمريكية وجوقة التحريض ضد أبناء شعبنا".
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