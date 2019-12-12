كلاب "تشولوز" تحظى بتقدير كبير في المكسيك









اسماء السيد - تحظى كلاب شولوييتزكوينتل بتقدير كبير في المكسيك إذ يعود وجودها في هذا البلد إلى زمن حضارة الأزتيك قبل آلاف السنين، حتى أن منحوتات عنها تزيّن أروقة متحف في العاصمة مكسيكو بجوار لوحات لفريدا كالو ودييغو ريفيرا لا تقدر بثمن.

وهذه الكلاب السوداء تتميز ببشرتها الناعمة الخالية من الوبر، وهي اصبحت تشاهد أكثر في المكسيك خصوصا في العاصمة حيث إقيمت لها 13 منحوتة.

ويرى الخبراء انه ليس من الممكن تحديد السبب الذي تسبب في ظهور الكلاب المحرومة من الشعر بشكل نهائي، لكن من المقبول عمومًا أن يكون السبب هو حدوث طفرات جينية عفوية.